Morre Edemar Cid Ferreira, fundador do falido Banco Santos

247 - Fundador e antigo controlador do falido Banco Santos, Edemar Cid Ferreira morreu neste sábado (13), aos 80 anos, na cidade de São Paulo (SP). Ele tinha problemas no coração e faleceu dormindo. O ex-banqueiro ficou famoso como colecionador de obras de arte e pela mansão construída com dinheiro dele no bairro do Morumbi. Ele deixou a esposa e três filhos.

Em 2000, quando o Banco Santos sofreu intervenção do Banco Central, após um rombo de R$ 2,1 bilhões (valores da época) no caixa da companhia. O BC interveio na instituição após a informação de que a instituição de Cid Ferreira não cumpria normas como o recolhimento compulsório (parcela dos depósitos dos clientes que as instituições financeiras são obrigadas a recolher).

Promotores do Ministério Público Federal (MPF) denunciaram o empresário e outros 18 ex-dirigentes do Banco Santos por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e gestão fraudulenta. Em maio de 2006, o ex-banqueiro ficou preso por 89 dias.

