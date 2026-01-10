Morre Isabel Veloso, influenciadora que enfrentava câncer terminal

247 - A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após batalha contra um câncer classificado como terminal. A morte foi anunciada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação nas redes sociais, que rapidamente mobilizou seguidores e mensagens de solidariedade.

A informação foi divulgada inicialmente pela CNN Brasil, que acompanhou ao longo dos últimos anos a trajetória da jovem, marcada por altos e baixos no tratamento e por um forte engajamento do público em torno de sua história de superação e fé.

Em uma mensagem emocionada publicada no Instagram, Lucas Borbas se despediu da esposa. “Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu. Na sequência, ele completou: “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”.

Isabel descobriu que tinha linfoma de Hodgkin em outubro de 2021, aos 15 anos, após a identificação de tumores no pescoço e no tórax, que comprometiam sua respiração e pressionavam o coração. Desde então, passou a compartilhar a rotina de tratamentos e internações com seus seguidores, tornando-se uma referência para outras pessoas que enfrentavam a doença.