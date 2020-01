Morre Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos

O ex-jogador de basquete Kobe Bryant morreu hoje em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia (EUA). As autoridades de Los Angeles confirmaram a morte do ex-jogador e falaram em cinco mortes edit

247 - O ex-jogador de basquete Kobe Bryant morreu hoje em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia (EUA). As autoridades de Los Angeles confirmaram a morte do ex-jogador e falaram em cinco mortes.

A reportagem do portal Uol destaca que "o astro do basquete estava com pelo menos outras quatro pessoas, que também não sobreviveram. Vanessa Bryant, mulher de Kobe, não estava a bordo. As quatro filhas do casal também não estavam presentes. A causa do acidente ainda não é conhecida."

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.

-- LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

De acordo com o "TMZ", Kobe costumava viajar de helicóptero desde a época do Los Angeles Lakers.

