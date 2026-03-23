Morre Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans, aos 43 anos

247 - O empresário Leonid Radvinsky, proprietário da plataforma OnlyFans, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa à agência Bloomberg e divulgada pelo g1.

Em comunicado oficial, a companhia lamentou a morte do executivo. “Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, informou a empresa. “A família pediu privacidade neste momento difícil.”

Nascido em 1982 na cidade de Odessa, que à época integrava a União Soviética, Radvinsky mudou-se ainda criança para os Estados Unidos, onde construiu sua trajetória empresarial. Discreto e avesso à exposição pública, ele vivia na Flórida e raramente concedia entrevistas.

Radvinsky assumiu o controle do OnlyFans em 2018, ao adquirir uma participação majoritária na empresa, fundada dois anos antes no Reino Unido. Sob sua liderança, a plataforma passou por uma transformação significativa, tornando-se um fenômeno global ao permitir que criadores de conteúdo monetizassem diretamente suas produções.

O crescimento do OnlyFans foi especialmente acelerado durante a pandemia de Covid-19, período em que a plataforma ganhou notoriedade por hospedar conteúdos que não encontram espaço em redes sociais tradicionais, incluindo material adulto.Antes de entrar no negócio que o tornaria bilionário, Radvinsky iniciou sua carreira ainda como estudante de economia na Northwestern University, nos Estados Unidos. No fim dos anos 1990, fundou a empresa Cybertania, ligada a sites que disponibilizavam senhas hackeadas, segundo informações da revista Forbes.

De acordo com a publicação, o empresário acumulava uma fortuna estimada em US$ 4,7 bilhões em 2025, ocupando a 870ª posição no ranking global de bilionários.

Segundo a Bloomberg, Radvinsky também avaliava a possibilidade de vender uma participação na empresa recentemente, embora as negociações ainda estivessem em estágio inicial.A morte do empresário encerra a trajetória de um dos nomes mais influentes na transformação do mercado digital de conteúdo por assinatura, responsável por impulsionar um novo modelo de negócios baseado na monetização direta entre criadores e público.