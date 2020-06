Morre pai de Aloizio Mercadante, General Oswaldo Muniz Oliva

O general Oswaldo Muniz Oliva, pai do ex-senador Aloizio Mercadante, morreu na tarde desta terça-feira. Reformado desde 1990, Muniz Oliva tinha 95 anos e um histórico de serviços prestados às Forças Armadas edit

O PT, partido de Mercadante, soltou uma nota de pesar:

É com pesar que recebemos a notícia da morte do General Oswaldo Muniz Oliva, ex-comandante da Escola Superior de Guerra (1988 – 1990), e pai do economista e ex-ministro Aloizio Mercadante. Reformado desde 1990, o general Oliva tinha 95 anos e uma folha de serviços prestados às Forças Armadas. Nossos sentimentos ao companheiro Aloizio Mercadante, família e amigos neste momento difícil de dor.

