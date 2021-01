Morre Thiago Dantas, pastor da Assembleia de Deus, vítima da Covid-19

247 - Faleceu na manhã desta terça-feira (5) o pastor Thiago Dantas, da igreja Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, vítima da Covid-19.

Dantas havia ficado diversas semanas em UTI com quadro grave da doença.

O pastor Jorginho de Xerém lamentou a morte do pastor e agradeceu a todos que oraram: “Amados agradecemos a oração dos irmãos mas hoje o Céu venceu nosso querido irmão e amigo PR THIAGO DANTAS da AD BRÁS foi para a eternidade! Ainda bem que o céu é logo ali ! Oremos pelos familiares e amigos ! Amigo sua generosidade e sua dedicação no reino nos ensinou muito ! Saudades estou sentindo muito já de você ! É Adorar no dia do luto ! A causa foi essa praga do Egito chamada COVID 19”, disse.

As informações foram reportadas no DCM.

O conhecimento liberta. Saiba mais