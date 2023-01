Morre Vana Lopes, primeira vítima a denunciar Abdelmassih

Apoie o 247

247 - A primeira vítima a denunciar Roger Abdelmassih, ex-médico condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes, Vana Lopes, morreu na madrugada deste sábado (28), aos 62 anos. Ela sofria de um câncer de mama em estágio avançado.

A informação foi confirmada por Maria do Carmo Santos, presidente do grupo Vítimas Unidas, criado por Vana com um grupo de mulheres abusadas por Abdelmassih.

"Por mais que a gente soubesse, ela foi uma guerreira nessa última luta dela, trabalhou até o final, mas foi dada a hora. Ela deixa um legado, a partir da denúncia dela contra o Roger que a palavra da mulher ganhou importância porque não havia provas concretas, mas havia um conjunto de mulheres que contavam a mesma história", afirmou Maria do Carmo.

Vana deixa uma filha, uma neta e uma bisneta.

