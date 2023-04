Motivo da separação de Preta Gil é revelado e postura de seu marido revolta internautas

Apoie o 247

247 - Após enfrentarem um período conturbado em seu relacionamento no ano passado, o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim, como divulgado pelo jornal O Dia. A gota d'água aconteceu este ano, quando a cantora descobriu que seu marido estava se encontrando com sua ex-estilista.

De acordo com a coluna de Leo Dias, no Metrópoles, em dezembro de 2022, o casamento de Preta e Rodrigo já estava em crise, mas a descoberta do câncer no intestino da cantora em janeiro fez com que Godoy permanecesse ao seu lado. No entanto, mesmo durante esse período difícil, fontes revelaram que ele estava envolvido com outras mulheres no início do ano, incluindo sua ex-estilista, cujo nome foi preservado pela mídia.

Rodrigo foi visto viajando para São Paulo com frequência e foi flagrado em momentos íntimos com a ex-estilista em público, como em uma ocasião em que foram vistos jantando juntos. Esses acontecimentos chegaram aos ouvidos de Preta, o que foi a gota d'água para o fim definitivo do casamento.

A postura de Rodrigo deixou vários internautas enfurecidos.

🚨BOMBA: O casamento de Preta Gil, que enfrenta uma batalha contra o câncer, e Rodrigo Godoy chegou ao fim após oito anos após a cantora descobrir que Rodrigo estava saindo com sua ex-estilista. pic.twitter.com/JscJLwHzRF April 18, 2023





“A mulher com câncer, lutando, querendo viver e esse maldito trai a confiança dela desse jeito. Oh maluco, "na saúde ou na doença" é um juramento, porra!”, disse uma internauta.

“E pensar que enquanto ela lutava pela vida após descobrir um quadro de sepsia o cara tava lá curtindo com a ex estilista dela… Muita força para Preta pois não consigo imaginar ter que passar por tudo isso”, disparou outro internauta.

