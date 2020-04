MP pede a abertura de inquérito policial para apurar denúncias contra Prior, do 'BBB'

247 - O Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de inquérito policial para apurar as denúncias contra o ex-participante do reality da Rede Globo, Big Brother Brasil, Felipe Prior. A informação é da colunista do jornal O Glob, Patrícia Kogut.

"O MPSP requisitou instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. O caso está sob sigilo", informou o MP.

O caso veio à tona após a revista "Marie Claire" publicar os relatos de três mulheres que declararam terem sido vítimas de estupro e de tentativa de estupro durante festas universitárias ocorridas em São Paulo nos anos de 2014, 2016 e 2018.

Medidas protetivas

Em outra decissão da Justiça, a juíza Patrícia Álvares Cruz, do Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo, negou o pedido de medida protetiva que proibiria Felipe Prior de manter contato com as mulheres que o acusam de violência sexual.

“Em primeiro lugar, trata-se de três estupros, sem qualquer conexão, supostamente ocorridos em anos diversos, dois deles em comarcas diferentes, quais sejam Biriba Mirim e Itapetininga. Evidente, pois, que falta a este juízo competência para apreciar os pedidos. […] Por fim, não vislumbro motivo para o deferimento da medida cautelar pretendida. Os fatos ocorreram há anos e as mensagens juntadas mencionam apenas anúncios de futuras medidas judiciais, sem qualquer sugestão ameaçadora”, escreveu a juíza em sua decisão.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso