MPF discute denúncia de invasão de ETs que criaram réplicas de Bolsonaro

De acordo com o sujeito, desde 2020 os alienígenas criaram cópias de várias pessoas pelo mundo. Ainda segundo ele, Bolsonaro é o presidente com mais cópias feitas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Fórum - O Conselho Institucional do Ministério Público Federal (MPF) analisou na última quinta-feira (16), notícia-fato de um homem que exigia reunião presencial para falar sobre uma suposta invasão e dominação do planeta por alienígenas reptilianos. O representante ainda argumentou que os extraterrestres estariam criando cópias de inúmeras pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido).

De acordo com sujeito, desde 2020 os alienígenas criaram cópias de várias pessoas pelo mundo. Ainda segundo ele, Bolsonaro é o presidente com mais cópias feitas. Para comprovar, ele mostrou fotos do abdômen do presidente. Em uma das imagens, o líder do Executivo está com cicatrizes, já em outra, não. Assim, cada uma seria uma “cópia” de Bolsonaro.

De acordo com o homem, as informações foram enviadas a ele por telepatia. Ele disse ainda que a pandemia é fruto da cooperação dos chineses com os ET’s.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

PUBLICIDADE