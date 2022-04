MPF notifica o iFood e pede explicação sobre suposta campanha de desmobilização de entregadores

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta segunda-feira (18) explicações ao iFood sobre a suposta campanha de desmobilização de movimentos de entregadores nas redes sociais, usando perfis falsos. A informação foi publicada pela coluna Painel. De acordo com o MPF, o iFood deve prestar informações, em até 15 dias, sobre o teor da matéria publicada no início de abril pela Agência Pública. A reportagem apontou que "agências de publicidade a serviço do app de delivery criaram perfis falsos em redes sociais e infiltraram agente em manifestação para desmobilizar movimento de entregadores".

As duas agências de comunicação que teriam sido contratadas pelo aplicativo de entregas, a Benjamim Comunicação e a Social Qi, foram chamadas a prestar esclarecimentos no mesmo prazo. As duas instituições devem apresentar ao órgão cópias de documentos e contratos firmados com o iFood. Também não podem manipular ou excluir perfis usados nas ações de marketing.

Em nota, o MPF disse que "a apuração poderá demonstrar se a campanha violou o direito constitucional de acesso à informação ao manipular a compreensão de fatos, por entregadores e consumidores, simulando participações espontâneas no debate público na internet".

