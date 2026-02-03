Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é presa em Orlando, nos EUA

247 - A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, após se envolver em uma ocorrência de trânsito que terminou em acusações criminais. A brasileira foi detida na segunda-feira (2) e permanece com situação judicial em apuração pelas autoridades locais.A informação foi divulgada no g1.

De acordo com o relatório oficial do Orange County Sheriff’s Office, Amanda enfrenta duas acusações. A principal delas é a de ter fugido de uma abordagem policial, o que, pela legislação da Flórida, configura crime. Além disso, foi registrada uma contravenção de segundo grau por dirigir veículo motorizado sem habilitação válida no estado.

O documento aponta que a empresária cometeu uma felonia de terceiro grau ao ignorar a ordem de parada dada por um policial que estava com as luzes e sirenes da viatura acionadas, conforme previsto no estatuto 316.1935(2). As autoridades afirmam que ela teria tentado eludir a fiscalização mesmo diante da sinalização clara para que interrompesse o veículo.

Até a última atualização do caso, os registros públicos não indicavam se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida já havia concedido liberdade à brasileira. Procurados, representantes da dupla sertaneja e familiares de Amanda não haviam se manifestado.

Amanda Vasconcelos é conhecida no meio artístico por ser casada com Henrique, um dos nomes de destaque do sertanejo universitário ao lado de Juliano. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e em sites de notícias, ampliando a atenção sobre o desdobramento do processo nos Estados Unidos. As autoridades locais não divulgaram detalhes adicionais sobre as circunstâncias da abordagem ou sobre eventuais próximos passos do processo judicial. O caso seguirá sob análise da Justiça da Flórida, que deverá definir se Amanda responderá em liberdade ou sob outras medidas cautelares.