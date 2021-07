‘Mulher de malandro’: mulheres reagem à declaração de Joice Hasselmann para negar violência doméstica

“Trata-se de um provérbio preconceituoso e machista”, rebate a antropóloga Lilia Schwarcz. “Ela está se referindo à raça? À vulnerabilidade socioeconômica? Ao nível de instrução?”, indaga a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa edit

247 - Uma declaração usada pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) para afastar os rumores de violência doméstica que dominavam as redes sociais depois que ela apareceu com o rosto cheio de hematomas e denunciou ter sido agredida e não se lembrar de nada, gerou críticas de mulheres.

“Vamos combinar, não tenho o menor perfil de mulher de malandro”, disse Joice, que relatou ter acordado em uma poça de sangue em seu apartamento, cheia de hematomas e fraturas no rosto e no corpo, após cerca de sete horas desacordada. Seu marido, o médico Daniel França, estava em casa, dormindo em outro quarto. Ela afirma suspeitar de um atentado.

Em artigo publicado na página Universa, do Uol , a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz, professora da USP, diz que a história é difícil de engolir e diz que “chama atenção o fato de Joice fazer questão de negar a possibilidade de violência doméstica”. Ela evita sugerir uma conclusão e deixa tal tarefa para a polícia. No entanto, critica a forma como Joice tratou do caso.

“Trata-se de um provérbio preconceituoso e machista”, afirma. “O malandro, na literatura nacional, é aquele que não respeita lei ou direitos alheios. No limite, se acha acima da lei. Imagine então o que sobra para a sua mulher? O lugar da absoluta falta de autonomia”, prossegue.

“'Mulher de malandro' é aquela que deve 'naturalizar' esses atos? Vamos então defender a integridade de algumas de nós ironizando outras? A frase não é só machista como até ignorante. Nem ela, Joice, nem tampouco essa caricatura de 'mulher de malandro' à qual a deputada se refere, devem aceitar abuso”, analisa ainda a escritora, que lembra que o problema da violência doméstica não escolhe classe social, apesar de a declaração sugerir isso.

Em entrevista ao mesmo site , a vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, diz que a declaração de Joice tem fortes indícios de marcadores de raça e classe social. “Eu lamento bastante essa fala, especialmente vindo de uma deputada federal. E me pergunto como ela define o perfil de 'mulher de malandro'”, afirma a cofundadora da ONG, que trabalha ao lado de Maria da Penha, a farmacêutica que dá nome à lei que criminalizou a violência doméstica no Brasil.

“Ela está se referindo à raça? À vulnerabilidade socioeconômica? Ao nível de instrução? Quem ela está considerando 'mulher de malandro'? Qual é a cor desse 'malandro'? Ela precisa explicar. Sou preta e nordestina. E aí, me enquadro nesse perfil?”, questiona.

“'Mulher de malandro' são todas as brasileiras, porque há denúncias de agressões cometidas por diplomatas, militares das Forças Armadas, ministros. Tem muito doutor enquadrado na Lei Maria da Penha”, acrescenta.

Confira outras reações:

A gente aqui, dando apoio à mulher q sofreu uma baita violência e ela vem com essa história de “mulher de malandro” como se a culpa por apanhar fosse da mulher. Tenha a santa paciência sra @joicehasselmann https://t.co/Bq05bHaZhb — Inês de Castro (@inesdecastrosp) July 23, 2021

Tem mulher que alega que caiu da escada. Joice diz que foi atentado. Mulheres q apanham não são “mulher de malandro”. A culpa é do homem que bate, nunca da mulher. Acho que ela está acobertando o marido. Torço para que fique bem e que investiguem o caso.

https://t.co/3f8SFE1aCA — Luciana Boiteux (@luboiteux) July 24, 2021

Joice Hasselmann: violência doméstica não é sobre 'mulher de malandro” Essa mulher é um atraso para nós mulheres! O conceito que ela tem é asqueroso ! https://t.co/Vws72JCtNv — Subversiva (@fioravante520) July 24, 2021

Aí a Joice cospe e caga na sororidade desperdiçada com ela dizendo que “não tem perfil de mulher de malandro”.

.

Implícita a ideia de há mulheres que merecem apanhar!

.

De Vera Cagalhães a Carla Zambeli um histórico de escolhas mal feitas. — LouCypher🚩 (@LuisCypher13) July 25, 2021

