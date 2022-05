“Mulher estranha”, diz garoto sobre madrasta que tentou envenená-lo e é suspeita de matar sua irmã

De acordo com o adolescente, Cíntia Cabral mudava de comportamento repentinamente com ele e com a irmã; a mulher segue em prisão preventiva edit

Metrópoles - O adolescente de 16 anos, que passou quatro dias internado após tentativa de envenenamento, afirma que a madrasta, acusada pelo crime, sempre foi “uma mulher estranha”.

Na última sexta-feira (20/5), ele contou que Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, mudava de comportamento do nada e “de repente começava a tocar o terror”. “Ela dava ataque com a gente e tratava o meu pai como um rei. Nunca fez nada com meu pai”, contou o rapaz ao Extra.

De acordo com ele, em momento algum houve desconfiança de sua parte no dia do crime. “Achei que fosse passar mal [pelo gosto amargo do feijão], mas não imaginei que fosse acontecer o que aconteceu”, afirmou o adolescente.



Cíntia é suspeita de ter colocado chumbinho no feijão do rapaz no último dia 17/5. A tentativa de envenenamento do jovem trouxe à tona a possibilidade de Cíntia ter causado a morte da irmã dele, Fernanda Carvalho, de 22 anos.

De acordo com a polícia, Fernanda morreu em março deste ano, após ter tido quadro de intoxicação e sintomas semelhantes aos do irmão. O corpo da jovem deve ser exumado para investigação.

Gesto “por amor”

Segundo depoimento de um dos filhos de Cíntia, a mulher teria confessado o crime no dia seguinte, alegando que foi um gesto “por amor” ao companheiro.

Ainda conforme o rapaz, Cíntia também afirmou ter feito o mesmo com Fernanda poucos meses antes.

