Mulher filmada em cena de sexo durante show de Henrique e Juliano denuncia que imagem é de estupro

Apoie o 247

ICL

247 - A cabeleireira Géssica Gomes dos Santos, de 31 anos, denuncia que foi estuprada durante show da dupla Henrique e Juliano em Goiânia e ainda teve as imagens do crime expostas em redes sociais. A reportagem é do portal G1.

A mulher contou que não se lembra de nada do que aconteceu e que descobriu que havia sido abusada por um desconhecido porque recebeu o vídeo do crime no dia seguinte ao evento, enviado por uma pessoa no intuito de avisá-la. A Polícia Civil investiga o caso.

“Eu lembro de estar bebendo cerveja, depois de uma luz no meu rosto e de falar 'apaga a luz', mas não tinha noção do que estava acontecendo, muito menos de que tinha alguém filmando. […] Minha vida não é mais a mesma depois dessa exposição toda. Eu quero expor a minha versão", desabafou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reportagem entrou em contato com a assessoria da dupla Henrique e Juliano, que informou não ter conhecimento sobre o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a assessoria do Infinito Particular, que realizou o evento, informou à reportagem, por telefone, que vai esperar a investigação da Polícia Civil ser concluída para se posicionar. Os responsáveis também disseram que estão à disposição da corporação para ajudar na apuração do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como o homem que aparece no vídeo não foi identificado, a reportagem não conseguiu localizá-lo para que se posicionasse sobre a denúncia.

Durante o mesmo evento, um jovem foi baleado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE