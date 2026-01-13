Mulher furta crucifixo de altar de igreja e é detida em Niterói (vídeo)

247 - Uma mulher foi detida após furtar um crucifixo do altar de uma igreja localizada no centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi registrada por câmeras de segurança do templo e ocorreu na sexta-feira, 9 de janeiro. As informações são da TV Globo, que teve acesso ao registro das imagens e aos detalhes da ocorrência divulgados pelas autoridades responsáveis pela investigação.

As gravações mostram a mulher se aproximando do altar, retirando o crucifixo e, em seguida, tentando escondê-lo embaixo da blusa antes de sair do local. O vídeo passou a circular nas redes sociais e chamou a atenção de agentes do programa Segurança Presente, que iniciaram buscas para identificar a suspeita.

Com base nas imagens, a mulher foi localizada e abordada. Segundo a polícia, ela confessou o furto e relatou que o crucifixo foi quebrado em pedaços e vendido a um ferro-velho. O objeto religioso, no entanto, não foi recuperado até o momento.Após ser detida, a suspeita foi encaminhada à 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, onde prestou depoimento. Como não houve flagrante, ela foi liberada após o registro da ocorrência.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e apurar eventuais outros envolvidos no destino do objeto furtado.