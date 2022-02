Mulher morre esmagada em academia ao tentar levantar 180 kg (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Uma mulher morreu esmagada na frente da filha ao tentar levantar uma barra de ferro pesando 180 kg. O caso ocorreu dentro de uma academia, no México, nesta segunda-feira (21).

De acordo com o jornal britânico The Mirror, a frequentadora do Gym Fitness Sport teve ajuda ao colocar pesos na barra. Acompanhada da filha pequena, ela se inclina debaixo da barra para sustentar o peso, enquanto a menina olha, afastada.

Em vídeo de circuito interno, é possível observar o momento em que a mulher se desequilibra e é esmagada pela barra. Outras pessoas no local correm para socorrê-la, mas a mulher já estaria inconsciente.

Conforme a reportagem do The Mirror, a garota está tendo acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. O Ministério Público do México abriu investigação a fim de averiguar as condições de treino da academia.

