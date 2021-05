"Mulher zumbi" de Seattle assusta internautas (vídeo)

Imagens compartilhadas via TikTok mostram uma mulher com pouco cabelo cambaleando pelas ruas da cidade dos Estados Unidos e dando gritos angustiantes edit

Trendsbr - Vídeo de uma “mulher zumbi” na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, está fazendo sucesso na internet. Divulgada inicialmente na plataforma chinesa de vídeos TikTok, a gravação mostra o que parece ser uma mulher com apenas alguns tufos de cabelo, andando de forma desequilibrada pelas ruas e soltando gritos angustiantes.

As cenas bizarras e que parecem ter saído da série de TV The Walking Dead, da emissora americana AMC, foram compartilhadas pela primeira vez no TikTok pela usuária SixTwentySeven, cujo nome verdadeiro é Ishea Brown Couch.

Embora a rede social chinesa tenha removido o vídeo, ele se tornou viral no último sábado (8/5) – porém a usuária gravou as imagens perturbadoras da “mulher zumbi” no dia 6.

No YouTube, um compêndio de vídeos da moradora de Seattle mostra a mulher cambaleando, arrastando o pé pelas ruas. “Que porra é essa?”, diz, em inglês, uma das pessoas que está gravando a cena bizarra.

Nas cenas é possível ver que em certo momento, dois policiais aparecem para tentar ajudar a mulher, que aparenta vestir apenas um sapato. Em outra cena, vários policiais se aglomeram ao redor dela, que aparece deitada no chão.

A mulher se mostra muito angustiada em todas as imagens. Num dado momento, ela resiste enquanto os policiais a colocam numa maca. Dá para ouvir a mulher dizendo em inglês: “Eu não quero ir para o hospital”.

Na legenda do vídeo original compartilhado pela usuária SixTwentySeven no TikTok era possível ler o seguinte (em tradução livre): “O rosto… Roupas rasgadas… Três fios de cabelo. Gritos agonizantes. Fiquei abalada”.

Atualização sobre a “mulher zumbi”

Depois do rebuliço causado pelo vídeo da “mulher zumbi” de Seattle, Ishea Brown Couch publicou uma atualização em seu canal no TikTok.

“Vivendo numa cidade como Seattle, não é incomum que as pessoas não tenham os recursos para cuidar adequadamente da saúde mental, de moradia e do vício. Portanto, infelizmente não é anormal ouvir alguém gritando assim no meio de o dia. Quando olhei pela janela e vi o rosto dela, fiquei realmente abalada e um pouco assustada, porque nunca vi alguém assim”, diz a usuária SixTwentySeven na plataforma chinesa.

Ela afirma que gravou e compartilhou o vídeo por “curiosidade mórbida”, mas que deseja lembrar aos espectadores que a mulher no vídeo é uma pessoa real que merece compaixão.

Ainda assim, não está claro quem é a pessoa registrada nas imagens perturbadoras e nem se estava em perigo.

Alguns internautas consideram o vídeo falso e que faz parte das filmagens de algum filme de terror. Outros chegaram a acreditar que realmente se tratava de um zumbi.

