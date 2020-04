Mutações agressivas do coronavírus são identificadas: carga viral é 270 vezes mais potente

Cientistas chineses identificaram uma estirpe de SARS-CoV-2, o elemento patogênico causador da Covid-19, muito mais agressiva que as já conhecidas. Essa variedade, que tem seu poder viral 270 vezes mais potente que as demais, foi a encontrada na Itália e também no Brasil edit

Sputnik News - Estudo feito na China conclui que diferentes mutações do novo coronavírus acarretam intensidades diferentes da COVID-19 e podem mudar uma patogênese fraca da doença para uma mais forte.

A patogênese da COVID-19 pode variar dependendo da estirpe de seu patógeno, o SARS-CoV-2, descobriram pesquisadores da Universidade de Zhejiang, China, que publicaram uma versão preliminar da pesquisa no site MedRxiv.

Os cientistas estudaram amostras de diferentes mutações do coronavírus de 11 pacientes aleatórios de Hangzhou, e analisaram a rapidez com que diferentes estirpes penetram em células humanas e as destroem.

Como resultado, verificou-se que as mutações mais agressivas são as mesmas da Itália e da Espanha e as menos ativas são as mais comuns nos Estados Unidos, particularmente no estado de Washington, noroeste do país.

Anteriormente, um geneticista da Escola de Medicina de Icahn no Monte Sinai, em Nova York, disse que a maioria dos casos de infecções com coronavírus na cidade, que se tornou o epicentro da infecção nos Estados Unidos, veio da Europa.

Um grupo da Escola de Medicina Grossman da Universidade de Nova York chegou a conclusões semelhantes, relata o portal Washington Post Examiner.

Os autores do estudo da Universidade de Zhejiang argumentam que foram os primeiros a conseguir provar que uma mutação do coronavírus pode mudar a patogênese da doença . Assim, as estirpes mais agressivas do agente causador da COVID-19 podem atingir 270 vezes mais carga viral do que as estirpes mais fracas.

Os pesquisadores também alertam que mutações mais fracas do coronavírus não significam redução do risco de morte pela doença em todos os grupos de pessoas.

Como exemplo, dois pacientes de Zhejiang de carca de 30 e 50 anos de idade foram infectados com um vírus de mutação mais fraca , após o que sofreram gravemente com a COVID-19. Mais tarde ambos se recuperaram, mas o paciente mais velho teve que ser internado na unidade de terapia intensiva.

O coronavírus SARS-CoV-2, originalmente registrado na China, se espalhou praticamente por todo o mundo. De acordo com os últimos dados da Universidade Johns Hopkins (EUA), o número de infectados chegou a quase 2,5 milhões e mais de 171.000 pessoas morreram.

