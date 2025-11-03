Namorada de Dado Dolabella diz agora que briga que gerou vídeo de agressão “foi algo tão bobo”

247 - A modelo Marcela Tomaszewski minimizou a polêmica envolvendo um vídeo em que aparece com marcas vermelhas no corpo e que motivou acusações de agressão contra o ator Dado Dolabella. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo (2), o casal tentou explicar o episódio e negou que tenha havido violência física, apesar dos hematomas expostos por Marcela nas redes.

Marcela afirmou que a discussão foi motivada por um desentendimento banal. “Foi algo tão bobo, tão raso. Por sal na comida, não dá nem para acreditar”, disse a modelo, que contou ser amiga de Dolabella há cerca de dez anos e ter iniciado o relacionamento após o fim do ator com Wanessa Camargo.

Ela negou que tenha sido coagida a participar da entrevista e explicou que as marcas exibidas no vídeo são resultado de uma reação emocional. “Quando eu fico estressada, eu fico vermelha, me coço”, afirmou. “Ele não me tocou. Se eu tivesse medo, não colocaria ele na minha casa, na minha vida”, completou.

No entanto, ela afirmou em mensagens disparadas aos amigos que sofreu diversas agressões do ator.

Marcela também comentou as críticas que recebeu nas redes sociais após o caso vir à tona. “Um sal fez a nossa vida se transformar em um reality show”, disse. Ela reconheceu ter enviado mensagens a amigos mencionando agressão, mas classificou o episódio como um “momento de raiva”.

A situação ganhou repercussão após Marcela, em declarações anteriores, ter confirmado a agressão e, posteriormente, mudar de versão. O caso segue repercutindo nas redes sociais e reacende o debate sobre relacionamentos abusivos e a exposição de casos de violência na mídia.

Nas redes sociais, internautas apontam que a jovem pode ser vítima de coação. O ex-advogado de Marcela também defende essa versão.