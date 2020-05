Nando Moura publica vídeo em que Allan dos Santos e parceiros do Terça Livre dançam e debocham do coronavírus

Com a legenda "7.025 mortes confirmadas", o youtuber e ex-bolsonarista Nando Moura publicou um vídeo em sua redes sociais em que o blogueiro Allan dos Santos aparece dançando e debochando da pandemia edit

247 - O youtuber Nando Moura, que até outro dia era apoiador de Jair Bolsonaro, publicou um vídeo em sua redes sociais em que o blogueiro Allan dos Santos aparece dançando e debochando da pandemia do coronavírus.

"Tempos de coronavírus.." diz uma pessoa que aparece no vídeo dançando. Em seguida, Allan acrescenta: "Corona é o caralho". A postagem de Nando Moura veio acompanhada da legenda: "7025 mortes confirmadas".

Trata-se dos jornalistas responsáveis pelo site Terça Livre, apoiador de Bolsonaro e conhecido por espalhar fake news nas redes. Além de Allan dos Santos, a imagem mostra Italo Lorenzon e Fernando Melo.O vídeo foi publicado em abril deste ano.

Neste domingo, após manifestação pró-Bolsonaro, blogueiro tirou selfie com dedo do meio mostrado ao STF. Em fevereiro, ele faltou a audiência no Supremo que investigava seu envolvimento em rede de fake news e ainda pode sofrer condução coercitiva.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.