Não existe 'Bolsonaro no poder, podemos fazer o que queremos', diz presidente de PMs

"Não há um 'Bolsonaro no poder, podemos fazer o que queremos'. Nada disso", afirmou o presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais da Polícia Militar, Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior edit

247 - O presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais da Polícia Militar, Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, amenizou a avaliação de que os policiais militares se sentem estimulados a protestar sob o governo Jair Bolsonaro, que enaltece o militarismo.

"Não há um 'Bolsonaro no poder, podemos fazer o que queremos'. Nada disso", afirmou. A informação é da coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Policiais paralisaram as atividades no Ceará em busca de reajuste salarial. Pelo menos cinco cidades cancelaram o carnaval por falta de segurança. Exército e Força Nacional foram ao estado para conter a onda de violência. O senador Cid Gomes foi baleado na última quarta-feira 19 por participantes do motim.