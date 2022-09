Naufrágio deixa 14 mortos no Pará

Apoie o 247

247 - Uma lancha carregada de passageiros afundou nesta quinta-feira (8) na região de Belém, capital do Pará. O barco não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino, informou a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Estado do Pará (Arcon-Pa).

Havia 70 pessoas no barco e 30 delas foram resgatadas ou conseguiram se salvar, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Segup).

O Corpo de Bombeiros procura por 26 desaparecidos com apoio de mergulhadores. Ao menos nove embarcações e um helicóptero também são usados nas buscas.

