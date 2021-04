Negócios e Profissões que resistiram à crise global do Coronavírus

Uma crise de saúde é uma crise diferente daquelas que podem ser superadas apenas com dinamismo e garra, mas ainda assim, existem profissões e negócios que fazem com que existam soluções para alguns dos problemas causados em momentos difíceis e piores do que os comumente enfrentados pela maioria das pessoas.

Enquanto milhões de pessoas perderam seus empregos e até mesmo seus negócios, alguns outros negócios prosperaram em meio à crise e não foram poucos os empreendedores que conseguiram gerar empregos e oportunidades a outras pessoas, diminuindo um pouco os efeitos sociais e econômicos drásticos a que o mundo todo se viu submetido nesse último ano.

Advogados e Consultores Jurídicos

A pandemia global fez com que muita gente precisasse olhar para dentro.

O olhar pode ter sido para dentro da própria empresa, para dentro de casa ou para dentro de si mesmo, mas o fato é que ficar sem opções de lazer e com o convívio social reduzido fez com que muita gente tomasse decisões que estavam sendo postergadas.

O número de buscas por divórcios aumentou em 15% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF).

Apesar da possibilidade de realizar o divórcio em cartório, muitas pessoas preferem contar com um advogado para esclarecer dúvidas e ter segurança jurídica na separação.

Além disso, não são todos os tipos de divórcios que podem ser realizados sem a judicialização do assunto e isso fez com que a demanda por profissionais do direito aumentasse muito.

Não vamos nos ater ao lado emocional da questão relacionada a divórcios e se eles são bons ou ruins para as questões familiares, mas em termos de negócios, houve maior oportunidade para estagiários que precisavam de uma oportunidade, e também, para novos profissionais da classe.

Criação de Sites

Mais do que nunca, o mercado digital se tornou uma frente impossível de ignorar em qualquer empresa.

Quem viu seu comércio local ter as portas fechadas, precisou migrar imediatamente para o digital para não ficar com o faturamento zerado.

A busca por uma empresa de criação de sites confiável nunca foi tão alta e isso fez com que os profissionais da área tivessem um aumento de demanda significativo, fazendo com que novos postos de trabalho para profissionais de tecnologia, vendas e suporte fossem abertas.

Um lado muito positivo desse nicho de mercado é que o Home Office não passa nem perto de ser um problema para os empreendedores desse nicho, que já estão mais do que adaptados a trabalharem a partir de casa.

Marketing Digital

Uma coisa leva à outra e assim como houve o aumento da digitalização das empresas e abertura de novos negócios online, o marketing digital se consolidou como uma necessidade inquestionável.

Se todos estão mais conectados do que nunca e se também há mais oferta de produtos, como conseguir uma fatia interessante do bolo?

A resposta é: aparecer para mais pessoas e aparecer de forma mais assertiva para cada uma delas.

E como fazer isso?

É exatamente aí que aparece a agência de marketing digital. Selecionar estratégias, público, ferramentas e realizar análise de concorrência, calcular os custos e riscos de campanhas e definir o perfil da comunicação de um negócio são apenas algumas das atividades que uma boa agência se propõe a realizar e, sem essa ajuda, o caminho pode ser bem lento e tortuoso.

Alimentação

Apesar de todos os problemas alimentares que existem no Brasil, sabemos que a prioridade das pessoas é se alimentar e não apenas com o básico.

Sempre que possível, o desejo de cada pessoa é comer algo especial, diferente, fora do tradicional.

Aliás, uma definição comum de riqueza para as pessoas sempre inclui: “Poder comer o que quiser, na hora que quiser”.

Se teve uma coisa que a pandemia mostrou para quem precisou ficar em casa é o quanto o alimento pode ser mais do que um abastecimento físico. A comida é um abastecimento emocional e traz alegria e conforto.

Aplicativos como o Ifood, o Rappi, o UberEats e vários outros tiveram um aumento de demanda enorme, gerando mais empregos para motoboys e entregadores e auxiliando os restaurantes que estavam sofrendo com a redução do tráfego urbano.

Além disso, muitos novos negócios alimentares surgindo, inclusive com vendas a partir de casa de pequenos espaços comerciais, dando emprego para cozinheiros, auxiliares de cozinha e administradores.

Só no mercado de Açaí, estima-se que sejam consumidas150 toneladas do produto em São Paulo, 500 toneladas no Rio de Janeiro e 200 toneladas nos demais estados Brasileiros, segundo o site franquiadeacai.com .

Economicamente falando, são mais de 25.000 brasileiros envolvidos na extração, industrialização, transporte e comercialização da fruta.

Com a pandemia, o consumo de açaí, assim como de outros produtos como sorvetes, pasteis e lanches, passou a ocorrer dentro dos lares, mas isso não fez com que o negócio perdesse sua relevância, simplesmente transformou o local de consumo e fez com que mais gente entrasse no negócio, como foi o caso dos entregadores.

Conclusão

Apesar de todos os impactos sociais e econômicos causados pela pandemia do Covid, há mercados e profissões que estão resistindo e expandindo suas operações, dando um sinal de nichos que podem ser menos impactados em crises futuras e deixando uma luz de atenção acesa em relação a certas inseguranças mercadológicas.

Há ainda outras profissões e atividades que foram mais demandadas e melhores remuneradas em virtude das mudanças que ocorreram no mundo e isso ainda será muito discutido durante os próximos anos, mudando todo o olhar e percepção de mercado.

Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com outras pessoas para que possam comentar e enriquecer a temática.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.