Ney Matogrosso fala de nude postado no Instagram: ‘Apertei o botão errado’

247 - Ney Matogrosso falou pela primeira vez sobre o episódio do nude postado em sua conta no Instagram. O cantor de 80 anos queria ter mandado a foto para um amigo, mas disse que apertou o botão errado e acabou enviando para seus seguidores.

Ney virou um dos assuntos mais comentados nas redes no início da semana após publicar a foto do pênis ereto acidentalmente e deletado segundos depois. A suspeita na internet já era de que fosse seu próprio nude, que se confirmou com a declaração.

"Me atrapalhei na hora de mandar a imagem para um amigo. Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano", disse Ney Matogrosso à Veja.

