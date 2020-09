Neymar está contaminado com coronavírus, diz jornal

247 - O atacante Neymar é um dos três jogadores do PSG que estão contaminados com o novo coronavírus, de acordo com o jornal L'Equipe. A informação é do portal UOL.

Segundo o veículo, o camisa 10 foi infectado após passar férias em Ibiza e já está em quarentena que deve durar, pelo menos, uma semana.

