Nísia Trindade distribuiu 'pins' do Zé Gotinha para ajudar a marcar o início formal da campanha nacional de vacinação

Da sucursal de Brasília do 247 – Antes de ser iniciada a reunião ministerial e os pronunciamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a ministra da Saúde Nísia Trindade distribuiu broches com a imagem do “Zé Gotinha”. A ideia, bem sucedida, era marcar a volta do ícone das campanhas públicas de vacinação que fizeram o Brasil ser mundialmente conhecido e celebrado como uma das Nações onde as políticas de imunização em massa eram mais bem sucedidas.

No período de Jair Bolsonaro, a quem Lula sucedeu, as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde foram negligenciadas e, sobretudo, durante o período da pandemia por coronavírus Covid-19 o então chefe do Executivo, Bolsonaro, desdenhou da eficácia das vacinas. Esta semana, o Governo brasileiro inicia a campanha de vacinação em massa contra a Influenza, o Sarampo e alavanca a vacinação com a vacinas bivalentes contra o Covi-19.

Durante seu discurso em comemoração aos avanços já obtidos nos 100 Dias de Governo, o presidente Lula anunciou que o Palácio do Planalto exigirá a carteira de vacinação atualizada para todos que precisarem ter acesso à sede do Poder Executivo - inclusive para quem trabalha no Palácio do Planalto.

