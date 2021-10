No dia dos idosos, Xi Jinping é lembrado como o líder que trabalha pela “velhice feliz e satisfatória”

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - O 9º dia do 9º mês do calendário lunar chinês marca o Festival Chongyang da China, que também é o Dia dos Idosos.

“Dar aos idosos acesso a uma velhice feliz e satisfatória” sempre está na mente do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping. O líder tem tido condutas exemplares de admiração aos idosos e piedade filial aos pais para toda a sociedade chinesa.

Em seu livro “Memórias sobre Zhongxun”, a mãe de Xi Jinping, Qi Xin, lembrou que, em 15 de outubro de 2001, toda a família estava se reunindo para celebrar o aniversário de 88 anos de Xi Zhongxun, pai de Xi Jinping, e só faltava ele, que era governador da província de Fujian e estava ocupado com os serviços oficiais. Apesar da ausência, Xi Jinping escreveu uma carta ao pai, dizendo que seu conhecimento sobre os pais era como seu afeto com eles, que se tornava cada dia mais aprofundado. O líder também disse que “herdou e aprendeu muito com as qualidades nobres do pai”.

PUBLICIDADE

Apesar da grande carga de trabalho, Xi Jinping sempre acompanha a mãe para passear e conversar quando tem tempo. Nos Festivais da Primavera, se não conseguia se reunir com os pais, ele sempre expressava seus cumprimentos por telefone.

Xi Jinping também cuida e respeita as pessoas de idade avançada. Em 1984, Xi Jinping, que era secretário do Comitê Distrital de Zhengding do PCCh, da província de Hebei, escreveu o artigo “Os quadros jovens e de idade média devem ‘respeitar os quadros veteranos’”. No texto, Xi Jinping apontou que “só quando os quadros jovens e de idade média respeitarem realmente os quadros veteranos, estabelecerão um relacionamento de união e cooperação sincera e harmoniosa entre as gerações novas e velhas dos funcionários e promoverão de mãos dadas a causa do Partido”.

PUBLICIDADE

No dia 1º de janeiro de 1993, foi realizada a cerimônia de lançamento de projeto do Aeroporto de Fuzhou. Às vésperas do evento, o então secretário do Comitê Municipal de Fuzhou do PCCh, da província de Fujian, Xi Jinping, mandou informar todos os convidados com idade que estariam presentes no evento para levarem mais roupas, porque teria vento e faria frio.

Em 17 de outubro de 2017, no momento em que se tirava uma foto em grupo durante a Conferência Nacional de Premiação do Progresso Cultural e Ético, quando o secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, viu que dois representantes de modelos morais, respectivamente de 93 e 82 anos, ainda estavam de pé entre outros participantes, o dirigente convidou os dois idosos a sentar-se ao seu lado.

PUBLICIDADE

“A China já entrou na sociedade envelhecida. Oferecer uma vida feliz, saudável e de condições garantidas aos idosos é nosso desejo comum”, disse Xi Jinping. As práticas e palavras de admiração aos anciãos do líder chinês demonstram sua preocupação profunda com a felicidade dos idosos.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart