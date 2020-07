Nova versão de "Baby Shark", será lançada por Luis Fonsi e seus filhos

A nova versão feita por Luis Fonsi e seus filhos da música "Baby Shark" e que será incluída no álbum "Mini Stars" onde ele reúne outros artistas renomados realizando clássicos infantis, vem com um videoclipe animado, onde Fonsi aparece pulando no mar e se divertindo com tubarões.

Fonsi disse à imprensa: "Esta foi uma colaboração muito especial entre mim e meus filhos, então esperamos que esta nova versão de 'Baby Shark' traga alegria, e entretenha as crianças e suas famílias ao redor do mundo, assim como gostamos".

Vale ressaltar que Luis Fonsi tem 26 milhões de inscritos no YouTube, e esta versão alcançou em poucos dias mais de 2 milhões de visualizações. Além de vê-lo na plataforma, você pode tê-lo em seu celular com um conversor de mp3 do youtube.

Lançado em novembro de 2015, "Baby Shark" em conjunto com outros vídeos relacionados à música de Pinkfong, passou a ter milhões de visualizações, tornando-se o vídeo educacional mais assistido no Youtube.

A criada pela empresa coreana Smart Study, dedicada ao conteúdo educacional, foi dublada em onze idiomas diferentes, enquanto a Pinkfong tem cerca de 25 milhões de seguidores.

A música "Baby Shark" foi usada em 2019 como um hino do time de beisebol do Washington Nationals para vencer o Campeonato de Beisebol da Major League. Isso se originou quando Gerardo Parra quis usá-lo quando ele saiu para a caixa de rebatidas.

O álbum "Mini Stars", criado pelo canal infantil Pinkfong, é um EP que inclui as versões de "Mariposita", "La Vaca Lola", "La gallina turuleca", "Estrellita" e "El dorito Picky". Cada uma das músicas do álbum contará com um vídeo animado em que os artistas (em sua versão de desenho animado) aparecerão em certos momentos da história.

