Novas provas ligam Renato Cariani a homem apontado como figura central do tráfico

247 - Novas provas obtidas pela Polícia Federal revelam a proximidade entre Renato Cariani e o empresário Fábio Spinola, apontado como o elo do influenciador fitness com o tráfico de drogas. Cariani é suspeito de desviar substâncias químicas para a produção de crack. As novas evidências foram encontradas em mensagens no celular de uma funcionária e amiga do influencer. A informação foi divulgada pelo Fantástico, da TV Globo.

Neste mês, a Justiça aceitou a denúncia contra Cariani e outras quatro pessoas. Ele se tornou réu por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro.

continua após o anúncio

