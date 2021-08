Novo depoimento da morte de MC Kevin revolta os pais do cantor: 'malditos'

Os pais de MC Kevin tomaram conhecimento do depoimento de uma nova testemunha sobre a morte do filho, apresentado no "Domingo Espetacular", da Record, e usaram as redes sociais para manifestar revolta pelo filho ter sido 'incentivado a mudar de andar' edit

247 - Os pais de MC Kevin tomaram conhecimento do novo depoimento da morte do filho apresentado no "Domingo Espetacular", da RecordTV, e usaram as redes sociais para manifestar toda a revolta pelo filho ter sido 'incentivado a mudar de andar' e não ter recebido 'ajuda quando pediu socorro'. A informação é do portal UOL.

Por meio dos stories, no Instagram, Agnaldo Bueno, pai do cantor, declarou que tinha certeza que o filho não tinha pulado por contra própria do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

"Meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado! Que a Justiça de Deus seja feita!", escreveu Agnaldo, e publicou uma série de vídeos ao lado do filho declarando amá-lo.

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, também usou o Instagram para externar toda a sua ira com a garota de programa Beatriz Dominguez, MC KV e Jhonatas — citados pela nova testemunha como envolvidos na morte do funkeiro — pelos depoimentos mentirosos à polícia.

"Bando de filho da puta mentiroso, tá todos mentindo. Meu filho foi uma vítima. Ele aí era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e à Justiça vai ser feita. Mataram ele, judas desgraçados, malditos. Nada vai trazer ele de volta, mas isso não vai ficar [para] à Justiça de Deus, tá? Aí, eu perdi meu filho por muitas pessoas malditas. Tá todo mundo mentindo, isso sim. Um joga pro outro e, na verdade, é tudo culpado. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada. Ninguém vai ter paz. Ninguém, malditos", disse.

