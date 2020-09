Número de pessoas mortas pela polícia aumenta no Brasil no 1º semestre em plena pandemia

O número de pessoas mortas por policiais no Brasil aumentou 7% no primeiro semestre deste ano, com mais de 3 mil mortes edit

247 - O número de pessoas mortas por policiais no Brasil aumentou 7% no primeiro semestre deste ano, com 3.148 óbitos. No mesmo período ano passado foram contabilizadas 2.934 mortes. O levantamento foi publicado pelo G1 com base nos dados oficiais de 25 estados e do Distrito Federal.

Também subiu a quantidade de casos de policiais que morreram em serviço e fora de serviço. Foram 103 policiais mortos, contra 83 no ano passado, alta de 24%.

A quantidade de assassinatos como um todo no País aumentou 6% de janeiro a junho, segundo o Monitor da Violência.

