O boom das joias bikers

Os motociclistas sempre foram reconhecidos pelo grande número de acessórios que utilizam como parte de seu visual. Nos últimos tempos, se tornaram tão populares que marcas de joias criaram linhas especiais chamadas "biker" e lojas foram criadas exclusivamente com esses itens. Enquanto os homens são comumente identificados como fãs de motocicletas, mais e mais mulheres estão somando a esses grupos usando as roupas mais significativas e adicionando seu toque "feminino".

As joias bikers que atualmente são utilizadas para completar o look de motoqueiro começaram servindo a uma função útil. Por exemplo, os anéis foram muito usados nas brigas que as gangues de motociclistas costumavam ter. Além disso, têm sido historicamente um amuleto no campo de batalha e como protetores de espíritos malignos.

Para complementar os anéis, pulseiras e pingentes, há acessórios mais sofisticados como carteiras e bolsas de pele de crocodilo, correntes para bolsas, chaveiros, porta-moedas, fivelas de cintos e até isqueiros.

Os estilos são muito variados e cada motociclista tem o seu favorito, mas todos têm em comum o fato de serem grandes e buscam chamar a atenção com suas cores e formas. No site da Bikerringshop você encontrará todos esses itens em diferentes modelos, feitos à mão em prata esterlina e com envio para todo o mundo.

As caveirassão um elemento chave neste tipo de acessório, uma vez que servem para honrar a vida, para homenagear quem já não está e acredita-se que ajudam a salvar vidas pois "o crânio assusta a morte".

● Outras imagens que aparecem são as dos deuses escandinavos Thor, Loki, Odin, entre outros e seus atributos como machados e martelos devido à sua semelhança com os vikings, tanto no aspecto físico quanto atitudinal. São bastante simples e raramente apresentam decorações além de gravuras ou estampas.

● Motivos cristãos muitas vezes também podem ser vistos nas joias dos motoqueiros, mas não é porque eles adoram a Deus, e sim porque eles querem indignar o público e mostrar desprezo pelas normas e crenças aceitas na sociedade.

● Os símbolos de boa sorte são muito vistos neste tipo de joias, não importa de que cultura ou religião vêm. Por exemplo, a imagem de Ganesha, uma das divindades indianas mais poderosas e amáveis, é usada para proteção, apoio e boa sorte. Você também pode ver ferraduras que afastam os maus espíritos e concedem o presente da fertilidade.

● O tema animal é representado com animais maiores e mais poderosos, como leões, tigres, águias e cães das raças mais perigosas.

● Por fim, há joias que lembram as diferentes partes de seu objeto mais querido: a motocicleta. Como pulseiras que simulam correntesou anéis e amuletos que representam um motor.





