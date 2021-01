O canabidiol pode ser um antibiótico potente, diz pesquisa

De acordo com pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, o canabidiol é capaz de matar bactérias, incluindo o germe que causa a gonorreia edit

247 - A Universidade de Queensland, na Austrália, descobriu que o canabidiol (CBD) pode matar bactérias resistentes aos tratamentos por doenças como gonorreia e meningite. De acordo com os pesquisadores, a descoberta pode levar à primeira nova classe de antibióticos para bactérias resistentes em 60 anos.

O estudo, publicado na revista acadêmica Nature, apontou que o CBD é capaz de matar bactérias, incluindo o germe que causa a gonorreia. Segundo os pesquisadores, o componente não psicoativo da cannabis pode quebrar acúmulos viscosos de bactérias conhecidas como biofilmes.

Coordenador da pesquisa, Mark Blaskovich, professor assistente no UQ Institute for Molecular Bioscience, afirmou ao site MugglleHEad que o "canabidiol mata as bactérias ao estourar suas membranas celulares externas, mas não ainda não sabemos como isso se dá extamente, como ele faz isso, será preciso mais pesquisas".

Clique aqui para acessar e íntegra do estudo

O conhecimento liberta. Saiba mais