O dentista Igor Ribeiro fala sobre expansão da clínica odontológica para um shopping em Fortaleza

O Centro de Laser em Odontologia Bill Rola está expandindo e se mudando para um novo espaço em um shopping de área nobre de Fortaleza em 2021. O dentista Igor Ribeiro conta um pouco mais sobre o que esperar do espaço que pretende unir tecnologia e inovação em odontologia e estética.

A estética nunca esteve tão ligado à saúde bucal. No consultório do dentista é possível realizar procedimentos em alta, como aplicação de lentes de contato dental e harmonização facial. Além disso, tem ocorrido o desenvolvimento cada vez mais rápido de novas tecnologias. A caminho de se tornar uma das mais conceituadas do país, a clínica investe em alta tecnologia e velocidade em tratamento de pacientes. Inúmeros equipamentos devem ser trazidos dos EUA para compor o consultório no ano que vem. O ambiente ainda deve contar com design futurístico e sonorização 360 graus para uma experiência inédita na capital cearense.



Dr. Igor Ribeiro e o Compromisso com pacientes

O investimento em tecnologia reforça o compromisso em trazer o que há de mais avançado em tratamentos para os pacientes. Tudo isso em área da cidade capaz de trazer conforto e praticidade em seu acesso e atendimento. Seja relacionado a saúde ou a estética, ou ambos, o atendimento exclusivo visa suprir demandas de alto padrão.

“Minha maior motivação é ver que as pessoas entram no meu consultório com um objetivo e saem satisfeitas e realizadas com seu novo sorriso ou estética facial. Participar disso na vida delas é muito gratificante" afirma o dentista Igor Ribeiro . Ele possui pós-graduação em Prótese Dentária e pós em Harmonização pelo instituto M.A.R.C (Miami Anatomical Research Center) um dos maiores centros de anatomia do mundo.

Mais uma vez, Dr. Igor Ribeiro, especialista em Harmonização Facial em Fortaleza , usa a tecnologia para diagnosticar as irregularidades da face de seus pacientes, com estúdio fotográfico, e analisa os detalhes antes de propor os tratamentos.

“Com a ajuda de uma análise facial e por meio de fotografias e vídeos, planejar e executar os procedimentos de maneira que o resultado seja natural e agradável.”

O dentista também desenvolveu técnicas aprimoradas para lentes de contato dental naturais em pacientes. “Lentes de Contato Dentais são uma fina camada de porcelana que tem o poder de modificar a forma, textura e cor de um dente, de maneira definitiva” explica Dr.Igor Ribeiro, especialista em Lente de Contato Dental em Fortaleza . As técnicas utilizam microscopia para que as lentes se tornem o mais finas possíveis e possam preservar o máximo de dente com o mínimo de desgaste dental.

Com pacientes vindo de diversas cidades do país e no mundo, alguns deles deixam sua marca nas paredes da clínica. Nos corredores serão expostos quadros com camisas assinadas pelos jogadores de futebol que já foram atendidos na clínica como o goleiro Everson do Atlético Mineiro e o lateral Felipe Jonathan do Santos que também já fez parte da seleção Brasileira. Assim como o coreano Chico Kim do Atlético Goianiense e inúmeros outros atletas.

Localização privilegiada

Além de moderno e com ótima localização, o novo espaço da clínica conta com a comodidade de ser integrado a um dos maiores Shoppings de Fortaleza. Garantindo desta forma mais praticidade para quem busca ter acesso a diversos serviços. Com um mundo correndo cada vez mais rápido, poder encontrar tudo que precisa em uma só viagem é uma grande vantagem. Você assim dispensa a necessidade de encarar o trânsito mais de uma vez para chegar a todos os seus compromissos.

O seu grande estacionamento permite ainda que busque o serviço a qualquer hora sem precisar se preocupar com espaço para estacionar. E o mesmo ainda leva ao próprio andar onde está localizada a clínica. Desta forma, você pode descer e ir caminhando até o consultório sem precisar usar o elevador. Garantindo assim mais acessibilidade à clínica.

O atendimento pode também ser feito fora do horário comercial. Com a segurança garantida pelo shopping e seus horários flexíveis. É muito fácil chegar e sair no horário marcado sem grandes preocupações. Unindo assim a comodidade e flexibilidade de um espaço como o shopping com o atendimento e serviços exclusivos de uma moderna clínica. Tudo isso em uma área nobre do litoral cearense.

Inovação e futuro

O Centro de Laser em Odontologia Bill Rola caminha para se solidificar como um espaço de referência em odontologia estética. Investindo em inovação e sempre em dia com as novas tendências do mercado. Oferece assim novos tratamentos para pacientes em busca do que há de mais moderno.

Especialistas capacitados e tecnologia de ponta estarão juntos neste novo espaço para receber quem busca um atendimento exclusivo. A nova etapa na história da clínica que começa em 2021 promete grandes feitos para a odontologia estética em Fortaleza .

