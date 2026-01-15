O mistério da corretora de imóveis que desceu ao subsolo de prédio para investigar queda de energia e nunca mais foi vista

247 - A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida desde dezembro de 2025, após descer até o subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas, no interior de Goiás. O caso, cercado de lacunas e sem explicações claras, ganhou grande repercussão nas redes sociais e passou a ser investigado pela Polícia Civil. As informações são da CNN Brasil.

O desaparecimento ocorreu no dia 17 de dezembro, quando Daiane utilizou o elevador para ir até o subsolo do edifício a fim de verificar um problema de corte de energia em seu apartamento. Imagens do circuito interno do prédio e vídeos gravados pela própria corretora, enviados a uma amiga, registraram seus últimos momentos antes de desaparecer sem deixar vestígios.

Segundo a mãe de Daiane, Nilse Alves Pontes, de 61 anos, não havia indícios de que a filha pretendia sair do prédio naquele momento. Ela destacou que a corretora vestia roupas simples, apropriadas para permanecer em casa, e deixou a porta do apartamento destrancada, o que reforça a tese de que a ida ao subsolo seria rápida.

Nos vídeos enviados à amiga, Daiane mostrou o apartamento às escuras, percorreu o caminho até o elevador e seguiu até a portaria, onde questionou o porteiro sobre a falta de energia. Durante o trajeto no elevador, ela ainda conversou com outro morador sobre o problema. Em seguida, as câmeras de segurança registraram a corretora retornando ao elevador e descendo ao subsolo, onde pretendia religar o relógio de energia elétrica.Daiane chegou a iniciar a gravação de um novo vídeo com o celular nesse momento, mas o conteúdo nunca foi enviado à amiga. A partir daí, não houve mais qualquer registro visual ou contato com a corretora. "E mais nada", resumiu a mãe ao falar sobre o desaparecimento da filha.

A família de Daiane reside em Uberlândia, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e possui seis apartamentos em Caldas Novas, cuja administração das locações era feita por ela. A corretora deveria viajar para Uberlândia no período do Natal e retornar em seguida para atender à alta demanda de locações durante o Ano Novo, quando a mãe assumiria temporariamente a gestão dos imóveis.

No dia 18 de dezembro, Nilse e a neta tentaram contato telefônico com Daiane, mas não obtiveram resposta. A última troca de mensagens havia ocorrido na manhã do dia anterior. Ao entrarem no apartamento, constataram que Daiane não estava no local. Buscas em outros imóveis da família também não trouxeram resultados, levando ao registro de um boletim de ocorrência e à procura por informações em hospitais e unidades de pronto atendimento, sem sucesso.

Dias depois, a família teve acesso ao vídeo enviado por uma amiga de Daiane, gravado momentos antes do desaparecimento. Para Nilse, o caso levanta questionamentos graves, especialmente sobre a ausência de imagens em pontos estratégicos do prédio."Por que exatamente nos lugares onde a Daiane poderia ser vista saindo do prédio não existem filmagens? Trata-se de um prédio enorme, com 165 apartamentos. Ela desce para religar a energia elétrica e, a partir desse momento, não há nenhuma imagem dela, nem retornando pelo elevador ao apartamento, nem saindo para a rua. Então, essa é a questão: onde estão essas imagens? Por que elas não existem?", questionou.

A Delegacia de Polícia de Caldas Novas instaurou inquérito para apurar o desaparecimento. Segundo a Polícia Civil de Goiás, testemunhas já foram ouvidas e diligências continuam sendo realizadas para esclarecer o caso."As investigações estão em andamento com o intuito de localizar o maior número de informações e identificar a causa/motivo do desaparecimento."

Ainda de acordo com a corporação, detalhes adicionais não serão divulgados neste momento para não comprometer o andamento das investigações. Enquanto isso, familiares seguem mobilizados em busca de respostas sobre o paradeiro de Daiane e cobram esclarecimentos sobre as falhas no sistema de monitoramento do prédio onde ela foi vista pela última vez.