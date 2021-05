O que é EAD? Guia completo sobre educação a distância

Entender o que é EAD pode abrir diversas portas para você.

Isso porque, em apenas 10 anos (de 2009 a 2019), o número de alunos matriculados em cursos à distância cresceu incríveis 378,9%. É o que mostra o Censo da Educação Superior, promovido pelo Inep e divulgado no final do ano passado.

E os números não param por aí: um levantamento da consultoria Educa Insights aposta que, em 2022, o número das matrículas online vai superar o das presenciais.

Num período tão triste de pandemia, só de ver que o conhecimento não tem barreiras, mesmo com o distanciamento, nos ajuda a ter mais esperanças em um mundo melhor.

Nesse contexto, saiba que transformar seu conhecimento em um curso— e impactar positivamente outras pessoas com isso — é uma alternativa muito legal. E pode ser bem rentável.

Quer entender o que é EAD e conferir algumas dicas para usá-la desde já? É só continuar a leitura deste artigo!

Afinal, o que é EAD?

Na prática, EAD (ensino à distância) é um sistema digital que conecta professores e alunos, com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na qual o “dono” do curso tem condição para armazenar informações, transmitir aulas, promover interações e administrar a parte financeira do negócio.

Uma dúvida que pode surgir é se o ensino a distância serve apenas para escolas e universidades. A resposta é: não!

Por mais que, durante a pandemia, as restrições de aulas presenciais tenham evidenciado o EAD aplicado no âmbito educacional, essa metodologia de ensino também é muito indicada para professores independentes — e para empresas que desejam treinar seus colaboradores.

É por isso que uma plataforma EAD se divide, basicamente, em duas frentes:

Plataforma comercial

Aqui, vamos supor que você seja um professor de música e tenha uma série de videoaulas disponíveis — e gostaria de vendê-las online, como um curso.

Você pode disponibilizar esses vídeos na plataforma EAD, como se ela fosse uma loja virtual, com carrinho de compras, matrículas abertas 24h e diversas formas de pagamento disponíveis.

Plataforma corporativa

Agora, se você for o gestor de uma empresa — por exemplo, o responsável pelo onboardingde novos funcionários —, também existe uma plataforma EAD que te atende muito bem: a corporativa.

Funciona quase da mesma forma que a comercial, mas, em vez de vender cursos, você pode gravar treinamentos e deixá-los disponíveis para sua equipe. E, se você quiser ministrar algum conteúdo ao vivo, também dá certo!

Que vantagens uma plataforma EAD traz para você?

Seja para professores, seja para empreendedores, uma plataforma EAD traz enormes ganhos de produtividade — e o investimento vale muito a pena. Sabe por quê?

Porque reduz custos

Manter uma estrutura online sai muito mais em conta do que cuidar de um ambiente físico. Afinal, é só colocar na ponta do lápis quanto custa a energia, o aluguel de uma sala, o condomínio... Sem falar do tempo de deslocamentos.

Uma plataforma EAD custa a partir de R$ 99,90 mensais — e algumas disponibilizam um teste gratuito, como é o caso da EAD Plataforma. Essa é uma grande vantagem, porque assim você pode conhecer, na prática, o que é plataforma EAD (e avaliar se ela atende tudo o que você precisa).

Porque traz mais flexibilidade

Aprender de onde quiser, a qualquer momento, é uma tendênciado ensino online. Com uma estrutura EAD, o seu curso supera fronteiras e fusos horários — e se transforma em um modelo de aprendizado muito mais democrático e acessível.

Porque facilita (e muito) a gestão

A plataforma EAD é planejada para reunir, em um só lugar, todas as funcionalidades necessárias para você gerenciar um curso online. Isso compreende desde a captação dos alunos até o pagamento e a transmissão efetiva das aulas.

E já que falamos em funcionalidades...

Que funcionalidades uma plataforma EAD deve ter?

Interatividade entre professor e aluno

Manter os alunos (ou funcionários) engajados pode ser um dos maiores desafios para um professor (ou para um gestor).

Isso fica mais fácil com uma plataforma EAD, já que você consegue usar o chat em tempo real, promovendo mais interatividade e tirando dúvidas ao vivo — sem prejudicar o andamento do curso.

Além do mais, com um fórum aberto para a comunidade, você consegue simplificar a troca de ideias e ajudar os próprios alunos a ensinarem uns aos outros.

Praticidade na assinatura

A experiência que um usuário tem na hora de contratar uma empresa pode definir se ele vai, efetivamente, se tornar um cliente de longo prazo.

Numa plataforma EAD, você geralmente pode disponibilizar assinaturas em planos mensais, trimestrais e anuais, com possibilidade de renovação automática.

Essa facilidade ajuda a fidelizar o aluno — aumentando, inclusive, as chances de ele recomendar os cursos para outra pessoa.

Aplicação e gestão de provas

Aplicar provas online pode deixar muitos professores de cabelo em pé. É fato que não dá para ter tanto controle quanto na avaliação presencial (afinal, o aluno vive conectado em outros dispositivos).

Mas, ainda assim, em uma plataforma EAD você pode contar com uma ampla gama de configurações, para deixar o resultado do aluno o mais confiável possível.

Por exemplo, você pode limitar o tempo total que ele tem para fazer prova — além de restringir o acesso ao conteúdo do curso enquanto ele está fazendo a avaliação, para prevenir possíveis colas.

Quer saber mais sobre provas? Esse vídeo mostra as principais etapas em uma plataforma EAD.

Dicas finais: como começar a usar uma plataforma EAD para dar aulas online?

Agora que já vimos o que é plataforma EAD, além das vantagens e principais finalidades, chegamos ao ponto culminante: como você pode começar a rentabilizar os seus cursos online? Confira 4 dicas!

Dica 1: defina um planejamento

Antes de mais nada, é importante entender que o seu curso é um negócio — e, como qualquer negócio, se planejar é fundamental.

Aqui, vale definir as principais áreas de gestão, como comercial, marketing e financeira, mas também se planejar para as aulas.

Serão quantos módulos? O que você vai falar em cada um deles? Haverá provas entre cada módulo ou só no final do curso?

Dica 2: determine o preço do seu curso

Essa não é uma tarefa fácil, mas você pode definir seu preço ao responder às seguintes perguntas:

Quão experiente e qualificado você é?

Não tenha medo de cobrar por sua expertise! Avalie o seu grau de especialidade e use isso como o principal diferencial.

Que gastos você tem ao formular o curso?

Considere desde as horas trabalhadas até os custos de divulgação e de equipamentos, por exemplo.

Qual é o poder aquisitivo do seu público?

Procure traçar uma média para que o preço do curso não esteja tão fora da realidade (mas que também não seja barato demais).

Dica 3: diversifique o formato do conteúdo

Produzir conteúdo original e relevante é um desafio. Mas se você é apaixonado por ensinar, esse desafio se torna uma motivação.

O essencial é não limitar seu curso aos vídeos. Faça materiais de apoio, como cartilhas, ebooks, imagens e outros formatos que possam enriquecer as aulas.

Dica 4: escolha sua plataforma EAD

O último passo é escolher uma plataforma que se adeque às suas necessidades. Avalie as funcionalidades, o suporte ao cliente e o potencial de retornoque ela pode te trazer. Use esta matéria como guia para acertar na escolha!

Esse conteúdo ajudou você?

Muito obrigado pela leitura! Esperamos que você tenha conseguido entender o que é plataforma EAD — e como ela pode ser uma excelente oportunidadede renda para você. Até a próxima!

