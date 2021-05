O que é terapia capilar? Qual sua função?

Muitas mulheres acabam fazendo alguns procedimentos diferenciados para os fios, seja para manter volume extra, saúde, evitar quedas ou ter um crescimento capilar mais acelerado. Nessa procura foi desenvolvido por especialistas a terapia capilar, que tem como promessa solucionar maioria de problemas capilar de mulher e também de homens, cujo com o tempo estão aderindo cada vez mais essa técnica.

Especialistas explicam que, na verdade, a terapia capilar é um conjunto de tratamentos terapêuticos dados aos fios, que fazem a combinação técnicas manuais, aparelhos e cosméticos que tem intenção de tratar e fazer a prevenção de doenças no couro cabeludo e nos fios, esse também é um benefício para quem busca o crescimento capilar.

Vale lembrar, que, antes de fazer qualquer tipo de procedimento é necessário um especialista faça um diagnóstico; desta forma, poderá ser definido qual o método adequado para o seu caso. O diagnóstico é bem simples e pode ser definido por exame de sangue, assim podendo ser obtido com precisão qual seria a necessidade real dos fios.

Alguns benefícios da terapia capilar

Como já pode imaginar essa terapia tem diversos benefícios aos fios, e é totalmente benéfica caso usada em casos corretos, confira alguns de seus benefícios:

· Resgata a autoestima do paciente;

· Aprimora o crescimento capilar;

· Aprimora a oxigenação e circulação do sangue no couro cabeludo;

· Reduz a descamação;

· Controla a oleosidade e a queda dos fios;

· Diminui e faz o tratamento de caspas;

· Trata a coceira no couro cabeludo.

Pra quem é indicado a terapia capilar?

Segundo especialistas, ela é indicada para os casos extremos de estresse, pois como sabemos o estresse acarreta em doenças no couro capilar e também no fio. Existem algumas doenças comuns ocasionadas pelo estresse, entre ela estão a oleosidade excessiva dos fios, queda, inflamações, caspa, desgaste nos fios e alopecias.

Como funciona a terapia capilar?

A terapia capilar é composta por alguns procedimentos, cujo podem ser feitos em conjunto ou separados, porém isso depende de cada caso, confira abaixo alguns dos procedimentos incluídos na terapia capilar:

· Detox Capilar: O detox capilar é realizado com produtos que limpam os fios, eles além de fazer a limpeza nos fios, também tem efeito esfoliante que fazem regeneração do couro cabeludo. Na maioria dos casos, esse procedimento é o primeiro passo em relação aos outros tratamentos e pode ser realizado em todos os tipos de fio, especialmente em fios que sofrem por descamação e oleosidade excessiva;

· Aromaterapia: Já nesse método, são utilizados óleos essenciais e vegetais para auxiliar combater doenças no fio e couro cabeludo. Alguns óleos utilizados estimulam a circulação no couro cabeludo, combatem a queda, têm ação fungicida, cicatrizante, anti-inflamatória, bactericida, entre diversos benefícios;

· Argiloterapia: O tratamento como já pode imaginar, é feito a base de argila, a argila além de ser poderosa para pele, ela também é efetiva para os fios, pois a argila é um componente que tem poder de desintoxicar e equilibrar o pH do couro cabeludo, além de fazer a reposição de minerais e nutrientes. Esse tratamento é direcionado para pacientes que tem um couro cabeludo intoxicado por poluição e química ou afeta por gorduras;

· Alta frequência: Já essa técnica consiste no uso de um aparelho que gera um campo eletromagnético no local aplicado. Ele tem como objetivo ativar a circulação sanguínea, dar força ao folículo piloso, reconstruir a cutícula do cabelo e combate danos gerados por químicas aplicadas no cabelo. O resultado é poderoso em pacientes que possuem alto volume de caspa e sofrem com queda excessiva de fios pela oleosidade;

· Massagem: Esse método é um método complementar, ele além de promover alivio ao estresse, faz a ativação da circulação de sangue no couro cabeludo, o que facilita no transporte de nutriente aos fios. Essa técnica facilita o crescimento capilar e também reduz a queda dos fios. Existem quatro tipos de massagem na terapia: massagem muscular, circulatória, linfática, têmpora, as massagens feitas na nuca a massagem feita no couro cabeludo.

· Microagulhamento: Já esse procedimento é direcionado ao couro cabelo, e é usado um equipamento chamado roller, que é uma espécie de rolinho com agulhas, no local é usado uma pomada anestésica em grande maioria do procedimento. O tratamento tem eficácia para tratar a calvície e aprimorar o crescimento capilar.

Mas lembre-se, conforme informado anteriormente, é necessário procurar um profissional para se saber qual seria o procedimento necessário a seus fios.

Quanto isso pode me custar?

O valor pode variar de acordo com a técnica a ser feita nos fios. Métodos utilizam aparelhos podem custar de R$ 150 a R$ 300. As técnicas manuais, e a utilização de produtos em um custo que pode variar R$ 80 e R$ 100. Mas claro, vale lembrar que esses valores podem ser maiores ou menores dependendo da combinação de tratamentos e do consultório a ser feito.

É isso, caso conheça alguém que queira aprimorar o crescimento capilar ou tratar alguma doença capilar, recomende a ela esse artigo, provavelmente isso vai auxiliar em muito em seu tratamento.

