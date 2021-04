O que é uma VPN e por que você precisa de uma? Saiba tudo sobre a Rede Virtual Privada

Saiba o que é VPN e para que serve essa grande ferramenta de segurança online. Um guia completo para usuários experientes e iniciantes.

Se existe uma ferramenta digital que, nos últimos anos, vem não apenas ganhando popularidade, como também se mostrando progressivamente mais necessária, essa é a rede virtual privada, também conhecida como VPN.

O motivo é simples: com a crescente demanda mundial por segurança online, poucos recursos da informática atual conseguem cumprir tão bem (e de modo tão simples) o papel de proteger os usuários contra hackers e outras ameaças da internet.

Abaixo está uma explicação completa e fácil de entender sobre todo o potencial dessa grande ferramenta digital.

VPN: o que é isso?

Literalmente, o significado de VPN é Virtual Private Network – que, em português, traduz-se como rede virtual privada. Uma definição simples sobre o que é VPN é descrevê-la como um programa digital cuja principal função é “cobrir” a conexão à internet do usuário com um manto protetor, evitando que pessoas fora da rede consigam acessar sua navegação.

Esse “manto protetor” é, na verdade, um túnel de criptografia que codifica todos os dados do usuário da VPN, tornando-os ilegíveis a olhos não autorizados, como os de hackers. Isso possibilita uma conexão muito mais segura e privada.

VPN: como funciona?

Como dito acima, uma conexão VPN funciona como um túnel que se coloca ao redor da rede à qual o usuário está conectado, criptografando todas as informações que passam por ela de modo a impedir que terceiros possam interpretá-las, coletá-las ou corrompê-las.

Uma rede virtual privada também consegue, com isso, ocultar o endereço IP real do usuário, trocando-o, aos olhos de pessoas alheias a essa rede, por um IP aparente. Isso traz alguns vários desdobramentos interessantes, como a possibilidade de acessar conteúdos com restrição geográfica na internet.

Quais as vantagens de uma VPN?

A principal vantagem de utilizar uma rede VPN é, sem dúvida, à segurança que ela fornece aos seus usuários. Sob o manto dessa ferramenta, afinal, eles podem compartilhar arquivos e informações, bem como navegar por quaisquer páginas e serviços online, sem se preocupar com possível exposição ou roubo de seus dados.

Em um campo mais profissional, as VPNs podem contribuir para o trabalho remoto em empresas e escritórios. Por ser uma rede, a ferramenta pode ser usada como um recurso para permitir a funcionários que trabalhem em suas casas, mas mantenham uma conexão direta com o escritório – conservando, de forma fácil e prática, todos os seus processos laborais em segurança.

Para aqueles que prezam pelo anonimato, as redes virtuais privadas oferecem uma boa opção de proteção de suas identidades ao navegar pela internet. Sendo capaz de ocultar o endereço IP de seus clientes, um servidor VPN evita, por exemplo, que indivíduos alheios à rede possam descobrir sua real localização geográfica.

Outra vantagem das VPNs no tangente à localização se dá quanto ao acesso de conteúdos com restrição geográfica, como muitos serviços de streaming de mídia. Ao usar uma conexão VPN, o usuário consegue mudar sua posição aparente no globo, “enganando” o controle de plataformas como Netflix, Hulu e Prime Video, os quais impõem limitações aos programas e filmes que podem ser vistos pelos clientes segundo sua região ou país.

No mesmo sentido, as redes virtuais privadas atuam como verdadeiras ferramentas de liberdade para cidadãos de países dotados de regimes autoritários. É apenas sob o manto dessas redes, afinal, que muitas dessas pessoas conseguem burlar a censura de seus governos e ter acesso a informações e formas de comunicação mais seguras.

Por fim, as VPNs podem também melhorar o desempenho da sua conexão com à internet. Muitas vezes quando os usuários reclamam que sua rede está “lenta”, isso é resultado de uma política intencional do seu provedor de internet, que reduz sua velocidade por meio de práticas como a limitação da largura de banda ou traffic shaping. Uma VPN consegue evitar esse problema e manter sua conexão rápida e segura.

“Preciso ter uma VPN em todos os meus dispositivos?”

Uma dúvida frequente de alguns usuários é referente à onde eles devem utilizar a proteção de uma rede virtual privada. Muitos acreditam que ela só é necessária em computadores de mesa e laptops, por ser o local em que eles realizam com maior frequência suas atividades de trabalho, por exemplo.

Essa percepção, contudo, não é a melhor estratégia e ter apenas uma VPN para PC não basta. O motivo é fácil de se perceber: embora esses dispositivos sejam normalmente utilizados para negócios mais “sérios”, a verdade é que, cada vez mais, os aparelhos móveis como tablets e smartphones ganham também espaço nesse território – além de serem usados em muito mais ocasiões na vida cotidiana.

Assim, uma prescrição geral para os usuários que desejam uma melhoria de fato em sua segurança online seria a de utilizar uma VPN em todos os dispositivos que possuem uma conexão com à internet, inclusive os menos óbvios, como smart TVs, smart bands, geladeiras smart e outros aparelhos inteligentes. Afinal, basta estar conectado à rede para estar sujeito às ameaças que ela proporciona.

Para tal, o mais recomendável é usar uma VPN instalada diretamente no roteador da residência, assim todos os dispositivos conectados a ela podem desfrutar do seu manto de proteção. Para maior velocidade, contudo, sugere-se o uso de mais de uma conexão VPN do mesmo provedor, de modo que cada aparelho primário tenha sua própria rede e, assim, maior rapidez e estabilidade. Muitos provedores de qualidade oferecem a possibilidade de múltiplas conexões dentro de um mesmo plano, então essa configuração é bem fácil de se conseguir.

Se o usuário desejar, todavia, usar de uma VPN apenas em casos que são estritamente necessários, o conselho é manter um servidor VPN ativo sempre que se for conectar a pontos de internet inseguros, como as redes Wi-Fi públicas (e, muitas vezes, gratuitas) de hotéis, restaurantes e aeroportos.

O motivo para isso é que essas redes públicas são munidas de pouca (ou nenhuma) proteção contra invasão e corrupção de seus sistemas. Isso somado ao fato de que basicamente qualquer um pode acessá-las sem precisar se identificar, cria um ambiente ideal para hackers e outras pessoas mal-intencionadas encontrarem vítimas para seus esquemas.

O perigo desses pontos de acesso é tamanho que, em 2019, o FBI veio a público alertar turistase demais cidadãos do risco que corriam ao acessar essas conexões sem a devida proteção. E para quem acha que isso é um exagero, em 2015, um experimento mostrou que mesmo uma menina de 7 anos conseguia hackear uma dessas redes em menos de 10 minutos.

Como configurar uma VPN

Configurar uma VPN é um processo que não oferece grandes dificuldades, mesmo para usuários iniciantes. Em geral, basta adquirir um serviço de qualidade, baixar seu aplicativo ou VPN para PC e deixar que ele por si só faça as devidas configurações.

O mais importante, nessa sequência, é fazer uma escolha consciente do provedor VPN que será contratado. Isso porque muitas são as opções no mercado, mas nem todas são confiáveis. Para escolher um serviço que traga benefícios consistentes e sem riscos ocultos, o usuário deve se focar na reputação da marca e nas promessas que ela faz.

Servidores VPN ditos “gratuitos”, neste sentido, são um grande alerta vermelho. Alguns podem até fornecer um serviço legítimo (embora essa não seja a regra), mas dificilmente terão infraestrutura e recursos suficientes para que ele seja estável, rápido e confiável.

Por isso, é aconselhável que se busque, de preferência, provedores pagos e reconhecidamente seguros. Apenas companhias tradicionais, como a NordVPN, possuem os meios capazes de trazer a seus clientes o melhor das funcionalidades de uma VPN, com segurança e privacidade garantidas, sem precisar cobrar uma fortuna por isso.

Uma vez escolhido seu provedor de confiança, o usuário mais experiente pode também fazer suas configurações personalizadas. A maioria dos aplicativos VPN oferecem uma interface amigável na qual é possível, com facilidade, ajustar suas escolhas de servidor, localidade, protocolo e nível de criptografia.

Os especialistas recomendam apenas que os usuários procurem por servidores que estejam próximos à sua localização atual. A razão é que servidores muito distantes podem causar lentidão e instabilidade na conexão. Então, alternativas mais acertadas são melhores para um desempenho otimizado.

Conclusão

Como visto acima, as redes virtuais privadas são ferramentas digitais que fornecem uma camada extra de proteção à sua navegação na internet. Elas são, por excelência, a melhor forma de garantir segurança e privacidade às suas atividades na rede.

Entre suas funcionalidades, as VPNs possibilitam a ocultação do endereço IP, a proteção contra vazamento de dados e o acesso a conteúdos com restrição geográfica, como a Netflix de outros países por exemplo.

Sua configuração é simples, bastando seguir os passos de cada aplicativo. O mais importante é utilizar apenas serviços de VPN de qualidade, tais quais os fornecidos por marcas tradicionais, como a NordVPN.

Também deve-se ter em mente de mantê-la ativa em todas as ocasiões, especialmente ao conectar-se a redes públicas inseguras. Segurança online, afinal, é assunto sério, e o menor descuido pode ser fatal.

