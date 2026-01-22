O que já se sabe sobre caso de idosa desaparecida encontrada em poço desativado

247 - O corpo de uma idosa desaparecida desde dezembro do ano passado foi encontrado na noite desta quarta-feira (21) em um poço desativado situado em uma propriedade rural de Bauru, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, cujo paradeiro era desconhecido havia mais de um mês.As informações foram divulgadas inicialmente pela CNN Brasil.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência é apurada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) como latrocínio, crime caracterizado por roubo seguido de morte, além de ocultação de cadáver. O corpo foi localizado durante trabalhos de escavação realizados na área onde fica o poço, na Estrada Municipal Murilo Vilaça Maringoni.

No local do achado, os investigadores encontraram um documento de identificação e um cartão bancário em nome da idosa, o que reforçou a suspeita de que se tratava de Dagmar. O material foi apreendido e incorporado ao inquérito policial, que busca reconstruir os últimos passos da vítima antes do desaparecimento.Para confirmar oficialmente a identidade e esclarecer as circunstâncias da morte, a Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos devem indicar a causa da morte e se houve sinais de violência, além de contribuir para a linha de investigação adotada pela DIG.

Ainda segundo a polícia, um casal suspeito de envolvimento no crime foi preso temporariamente em dezembro, pouco tempo após o registro do desaparecimento da idosa. Os investigados permanecem sob apuração, enquanto novas diligências são realizadas para esclarecer a dinâmica dos fatos e o grau de participação de cada um.O caso segue em investigação, e a Polícia Civil não descarta novas prisões ou desdobramentos a partir da conclusão das perícias e da análise de depoimentos e provas já coletadas.