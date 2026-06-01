O que já se sabe sobre turista estadunidense encontrada morta em hotel de luxo de SP

247 - A turista americana Hilde Ann Lynn, de 40 anos, foi encontrada morta na tarde deste domingo, 31 de maio, dentro de um quarto do hotel de luxo Rosewood São Paulo, localizado na rua Itapeva, na Bela Vista, região central da capital paulista. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a reportagem da CNN Brasil, a ocorrência foi atendida por policiais militares, que foram acionados para o local após a hóspede ser localizada sem vida no interior de uma das acomodações do hotel. O Samu também foi chamado e confirmou a morte da mulher ainda no estabelecimento.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como morte suspeita pelo 78º Distrito Policial de Jardins. A pasta também comunicou que foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal), procedimentos considerados fundamentais para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte, nem detalhes sobre as circunstâncias em que Hilde Ann Lynn foi encontrada no quarto.

O Rosewood São Paulo confirmou a morte da hóspede por meio de nota oficial e afirmou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação. O hotel também declarou que não comentará detalhes adicionais em respeito à privacidade da vítima e de seus familiares.

"O Rosewood São Paulo confirma que a hóspede Hilde Ann Lynn foi encontrada sem vida na tarde deste domingo, 31 de maio.

Desde a constatação do ocorrido, o hotel tem prestado total colaboração às autoridades competentes, fornecendo prontamente todas as informações solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos.

Em respeito à privacidade da hóspede, de seus familiares e ao trabalho das autoridades responsáveis, o hotel não comentará detalhes adicionais neste momento."

O Rosewood São Paulo é um dos hotéis de luxo mais conhecidos da capital paulista e fica na região da Bela Vista, área central da cidade. A investigação deverá avançar a partir dos laudos periciais e das diligências conduzidas pela Polícia Civil para determinar o que ocorreu antes da morte da turista americana.

A apuração do caso permanece sob responsabilidade do 78º Distrito Policial de Jardins.