O que se sabe sobre morte de jovem que passou em 1º lugar no vestibular na UFG

Apoie o 247

Google News

247 - Aprovado em primeiro lugar no curso de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG), o estudante Brendon da Silva Santos , 18 anos, foi encontrado morto por colegas na casa onde morava sozinho, em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com informações do G1, a Polícia Técnico Científica foi acionada e constatou que o estudante não tinha marcas de violência no corpo. Sendo assim, o óbito foi registrado como morte natural.

Segundo a Polícia Militar, a família do jovem afirmou que ele sofria com diabetes tipo 1, além de convulsões.

A morte do jovem foi registrada na última quarta-feira (4) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A PM informou que Brendon foi achado em cima da cama. O rapaz, ainda segundo informações repassadas à corporação, fazia uso de medicamentos para controlar os problemas de saúde.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.