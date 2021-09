OAB divulga resultado preliminar da 2° fase do 32º Exame de Ordem

Apoie o 247

Do Conjur - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, na última segunda-feira (6/9), o resultado preliminar da 2ª fase (prova prático-profissional) e o padrão de respostas definitivo do 32º Exame de Ordem Unificado. O resultado pode ser consultado aqui e a consulta individual está disponível no site da FGV Conhecimento.

Os examinandos terão três dias para a interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova prático-profissional. O prazo começa à 0h desta quinta-feira (9/9) e vai até as 23h59 deste sábado (11/9), observado o horário oficial de Brasília.

Para recorrer, os candidatos deverão utilizar exclusivamente o Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, que fica no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). As decisões dos recursos e o resultado final serão divulgados no dia 24 de setembro de 2021.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

