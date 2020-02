OAB Rondônia critica 'odiosa censura' a 43 livros de escolas estaduais

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia (OAB/RO) afirmou que a Secretaria de Estado de Rondônia (Seduc) violou os princípíos e as garantias constitucionais ao elaborar um documento que mandava recolher 43 livros nas escolas estaduais. De acordo com o órgão, a ação representa "odiosa censura". "Bem como ofende a democracia e a cultura, que nos dá unidade como nação brasileira", diz a OAB Rondônia.

A pasta determinou que fossem recolhidos das escolas estaduais livros clássicos como "Os sertões", de Euclides da Cunha, "Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis, e "Macunaíma", de Mário de Andrade.

O Sindicato dos Professores de Rondônia afirmou que a medida é um "atentado à educação, ao conhecimento e a liberdade de expressão".

Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado (Sintero), o ato, se acontecesse, seria um "comportamento ditatorial do Governo". "Esperamos que essa situação seja esclarecida, pois não podemos tolerar que casos de censura sejam presenciadas nas escolas de Rondônia", diz a pasta em nota.

Em entrevista ao G1, o secretário da Secretaria de Educação de Rondônia (Seduc) confirmou a existência do documento, afirmou não concordar com o memorando e que os livros listados não serão recolhidos.

"[O departamento técnico] Fez uma checagem que não é conclusiva, porque a conclusão vai encerrar quando eles [técnicos] me apresentarem alguma coisa, e, pelo que eu estou vendo, já não querem mais apresentar. Mas, assim, são clássicos da literatura. ‘Macunaíma’ é filme e o escambau, entendeu? Não seria a Seduc de Rondônia que iria se invocar com um livro desse", afirmou.