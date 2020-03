Olavo de Carvalho diz que igrejas evangélicas são culpadas por "tudo que acontece de mau no Brasil”

Coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo expõe críticas de guru ideológico de Bolsonaro sobre as igrejas evangélicas edit

247 - Ideólogo da extrema-direita, “Olavo de Carvalho, guru de Jair Bolsonaro, colocou as igrejas evangélicas na mira de sua metralhadora giratória nas redes sociais”, informa coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo.

Tudo o que acontece de mau no Brasil, segundo ele, vem de algumas instituições - dentre elas a Igreja Evangélica.

“Tudo o que acontece de mau no Brasil vem de uma ou várias destas instituições: Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica, Igrejas Evangélicas. Não que elas em si sejam necessariamente más, mas quem quer que suba na hierarquia de uma delas acaba tentando usá-la para tirar vantagem e foder com o resto da população. Demolir o prestígio dessas instituições seria tirar de milhões de picaretas a arma do crime”, disse.