Olavo de Carvalho é hospitalizado nos EUA

247 - O escritor Olavo de Carvalho foi internado em hospital nos EUA. O problema de saúde não foi informado, mas ele chegou a ser entubado e segue sob cuidados.

A reportagem da revista Fórum destaca que "a página olavodecarvalho no Instagram, gerida por apoiadores, publicou uma foto em que ele aparece no hospital. “O professor ainda está no hospital, mas não está mais entubado. Segue em recuperação. Oremos por sua saúde”, diz a postagem."

A matéria ainda informa que "a filha do astrólogo, Heloisa de Carvalho Arribas, não acreditou na internação e ironizou nas redes sociais. “Seria o vencimento do Green Card no segunda feira dia 17/02/2020 o motivo pelo qual o Guru Olavo de Carvalhotá com virose mais conhecida como caganeira???”, publicou."