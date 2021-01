ONG dos EUA oferece maconha a quem se vacinar contra Covid-19

"Desconhecemos algo que una mais as pessoas do que a cannabis", disse um dos fundadores da DC Marijuana Justice edit

247 - A Organização Não Governamental (ONG ) DC Marijuana Justice (DCMJ) anunciou nesta semana que oferecerá a quem se vacinar contra a Covid-19 em Washington, nos Estados Unidos, um saquinho de maconha.

De acordo com a instituição, o "brinde" é para celebrar o momento da imunização. “Estamos procurando maneiras de celebrar com segurança o fim da pandemia e desconhecemos algo que una mais as pessoas do que a cannabis”, disse Nikolas Schiller, um dos fundadores da ONG.

De acordo com Schiller, o grupo da ONG acredita na segurança e eficácia das vacinas, bem como apoia o uso da cannabis medicinal. “A DCMJ acredita que a cannabis deve ser consumida com segurança e responsabilidade, e a pandemia tornou isso incrivelmente difícil para muitos adultos compartilharem sua cannabis cultivada em casa”.

O conhecimento liberta. Saiba mais