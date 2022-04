ONU: dinheiro de Elon Musk para a compra do Twitter tiraria cerca de 280 milhões da fome no mundo

Segundo o estudo "Um apelo único aos bilionários", do Programa Alimentar Mundial, da ONU, cada US$ 6,6 bilhões podem ajudar 42 milhões de pessoas que passam fome ao redor do mundo edit

247 - O estudo "Um apelo único aos bilionários", do Programa Alimentar Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU), apontou que os US$ 44 bilhões (R$ 214 bilhões) a ser desembolsado pelo empresário sul-africano Elon Musk para a compra do Twitter serviriam para matar a fome de cerca mais de 280 milhões. De acordo com o estudo, cada US$ 6,6 bilhões (R$ 32,1 bilhões) podem ajudar 42 milhões de pessoas que passam fome ao redor do mundo.

O plano da ONU foi divulgado após o empresário perguntar às Nações Unidas como a instituição usaria detalhadamente US$ 6,6 milhões caso ele doasse o valor à entidade. Os dados foram informados pelo diretor-executivo do PAM, David Beasley.

Apesar do convite para ajudar 42 milhões de pessoas contra a fome, não há informações se Musk doou o valor.

