Open AI lança GPT Store para usuários Plus, Team e Enterprise

247 - A Open AI anunciou nesta quarta-feira (10) o lançamento da GPT Store, uma nova plataforma disponível para usuários do ChatGPT Plus, Team e Enterprise. A novidade chega dois meses após o anúncio das GPTs e já conta com mais de 3 milhões de versões personalizadas do ChatGPT criadas pelos usuários. A GPT Store oferece uma ampla variedade de GPTs desenvolvidas por parceiros e pela comunidade, permitindo aos usuários encontrar GPTs úteis e populares.

Na loja, é possível descobrir as GPTs que estão em alta, navegando por categorias como DALL·E, escrita, pesquisa, programação, educação e estilo de vida. Além disso, a loja apresenta um ranking comunitário das GPTs mais populares e em tendência.

Entre as primeiras GPTs em destaque na loja, estão:

Recomendações personalizadas de trilhas da AllTrails

Pesquisa e síntese de resultados de 200 milhões de trabalhos acadêmicos com o Consensus

Expansão de habilidades de codificação com o Code Tutor da Khan Academy

Design de apresentações ou posts para redes sociais com o Canva

Sugestões de leitura com o Books

Aprendizado de matemática e ciências a qualquer hora e lugar com o tutor AI Flexi da CK-12

A Open AI também anunciou que não é necessário ter habilidades de programação para criar uma GPT própria, e que os usuários interessados em compartilhar uma GPT na loja devem salvar a GPT para Todos e verificar seu Perfil de Construtor. A empresa estabeleceu um novo sistema de revisão para as GPTs, que inclui revisões humanas e automatizadas, além de permitir que usuários relatem GPTs.

No primeiro trimestre, a Open AI lançará um programa de receita para construtores de GPT, onde os construtores nos Estados Unidos serão pagos com base no engajamento dos usuários com suas GPTs.

Além disso, foi anunciado o novo plano ChatGPT Team, voltado para equipes de todos os tamanhos. Os clientes do plano Team terão acesso a uma seção privada da GPT Store com GPTs publicadas de forma segura no seu espaço de trabalho. A GPT Store também estará disponível em breve para clientes do ChatGPT Enterprise, com controles administrativos aprimorados.

Para mais informações e para explorar as GPTs, visite chat.openai.com/gpts.

