Operação da PF mira grupo empresarial com dívida tributária de R$ 8,6 bilhões

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5), uma operação, em quatro estados (Pernambuco, São Paulo, Amazonas, Pará) e no Distrito Federal contra crimes tributários, financeiros, trabalhistas e de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, as empresas do Grupo João Santos têm dívidas tributárias, de R$ 8,6 bilhões, e trabalhistas, de R$ 55 milhões. Elas são suspeitas de sonegar impostos e direitos trabalhistas de centenas de empregados.

Segundo o procurador-regional da Fazenda Nacional em Pernambuco, Alexandre Freire, "essa empresa possui débitos no Norte, Nordeste e Sudeste. A Procuradoria iniciou um trabalho devido ao passivo tributário". "A dívida inicia na Receita e é encaminhada para a procuradoria, quando o contribuinte não quita essa dívida", disse. O relato foi publicado pelo portal G1.

A 4ª Vara Penal da Justiça Federal expediu 53 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Background.

Mais de 240 policiais cumprem medidas judiciais nos quatro estados e no Distrito Federal, informou a PF.

